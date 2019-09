Ieri, domenica 1° settembre 2019, all’interno del programma “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo in onda in seconda serata su Italia 1, è intervenuta la moglie e procuratrice di Mauro Icardi Wanda Nara. Le sue parole: "Lavorerò fino alla fine del calciomercato, ci sono un paio di squadre su Icardi. Se dovesse concludersi un trasferimento verrebbe meno la causa fatta all’Inter? Sì, ovviamente. Il mio rapporto con la dirigenza dell’Inter è sempre più buono. Le squadre interessate sono europee e non italiane? Sono squadre europee. C’è stata una suggestione Boca Juniors ma è un po’ difficile. Squadre di Serie A? Non lo so. Il Napoli può sperare ancora? La speranza è l’ultima cosa che si perde".