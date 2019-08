Lasciare l'Inter sarà quasi traumatico per Mauro Icardi. Che in questi giorni sta osservando la sua nuova casa milanese, in costruzione in uno degli angoli più belli di Milano. Come racconta La Gazzetta, la città meneghina ha un ruolo cruciale anche nelle scelte del giocatore: Wanda a Milano è "una vera e propria industria": ha la sua linea di moda, il suo programma tv. E poi figli e famiglia da seguire, lei che non si ferma un attimo. Non sarebbe un problema anche per questo, un viaggio per Torino ogni tanto. Lo Stadium è lontano meno di 150 chilometri: il mega attico con vista sul Bosco Verticale non è poi così lontano. Di certo durerebbe meno di un aereo fisso da Napoli a Linate.