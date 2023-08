Wanda Nara si racconta a cuore aperto. La moglie e agente di Mauro Icardi si è raccontata in Argentina ad Angel De Brito dopo la scoperta della malattia."Sono sotto shock. Però sto bene. Cerco di prendere coscienza di ciò che mi sta succedendo. Nessuno mi diceva niente, le infermiere entravano piangendo nella mia stanza. Alla fine ho ascoltato la diagnosi in televisione. Sono andata nel panico. I miei figli piangevano perché sui media chiunque azzardava la sua opinione e loro leggevano e ascoltavano. Io mi facevo forza, ma la famiglia era distrutta. Sentivo che il mio mondo stava andando in pezzi".."Sto morendo e non me lo dicono"- "È stato uno shock. La mia famiglia era distrutta. Mauro voleva lasciare il calcio. Mia sorella Zaira era tornata di corsa dalle vacanze. Mia madre si era sdraiata sul pavimento. Mi sentivo come se mi stesse cadendo il mondo in testa. Ma poi sono diventata ancora più forte: così facevo vedere a tutti che stavo bene, anche se tutto stava andando a rotoli".