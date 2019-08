Come raccontato da Repubblica, Mauro Icardi e Wanda Nara cambiano ogni giorno una storia. Versione diversa pure oggi, secondo il quotidiano generalista: restano le tre squadre che alimentano il mercato di Maurito, dall'Inter al Napoli, passando per la Juventus. Dzeko ha scoperchiato tutto: ora gli azzurri si sentono forti di poter arrivare al centravanti. Dybala non vuole andare ai nerazzurri, mentre Wanda continua a irrigidire la posizione di suo marito: resta all'Inter, per lei. A maggior ragione ora che con il solo Lukaku l'attacco non sembra ultimato. Staremo a vedere cosa accadrà...