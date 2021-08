"A Parigi i miei figli si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: 'Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l'Italia!'".

Parola di Wanda Nara alla rivista Confidenze. Il marito Mauro Icardi è spesso al centro di voci di mercato che lo vogliono prossimo a un ritorno in Italia dal Paris Saint-Germain. Si è parlato tantissimo anche di Juventus, ma per ora le trattative si sono concluse in un nulla di fatto.