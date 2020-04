In diretta sul suo profilo Instagram col figlio Valentino, Wanda Nara ha risposto così alle numerose domande sul futuro di Mauro Icardi: “Mauro viene qui, Mauro va là? Basta domande di calcio su Icardi. Ha un profilo Instagram Mauro, potete fare direttamente a lui le domande sul suo futuro. Quante domande su Icardi, mamma mia”. Icardi, in prestito al PSG dall'Inter, è nel mirino anche della Juventus per la prossima stagione. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere.