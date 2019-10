Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, non sembra proprio soddisfatta della nuova vita famigliare, ora che il centravanti argentino gioca al Psg. Così, ecco le dichiarazioni di Wanda a Telefe, in cui la showgirl ammette tutte le incompatibilità di una vita sdoppiata tra l'Italia e la Francia: "È un macello. Lavoro in Italia, ho un contratto con la rete televisiva Mediaset, ma devo sempre andare e venire. Il mio più grande sacrificio è questo. Facciamo base a Milano e a Parigi, con due scuole e due case: la scuola ha sede anche a Parigi quindi i bambini fanno metà e metà".