Spesso gli inidizi di mercato arrivano anche dai social. E tra gli agenti più attivi c'è sicuramente Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi in passato trattato dalla Juventus. Oggi l'argentino è al Psg e Wanda all'ombra della Tour Eiffel si trova bene, ma un occhio è sempre puntato sulla Serie A e sulla possibilità di tornare in Italia. Dopo la doppietta di Morata Wanda ha fatto i complimenti ad Alvaro commentato un post su Instagram della moglie Alice Campello, i tifosi della Juve ne hanno approfittato per 'chiamare' Icardi: "L'anno prossimo ti aspettiamo a Torino".