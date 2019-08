Your browser does not support iframes.

Tempo scaduto. Mauro Icardi ha comunicato all'Inter la decisione presa sul proprio futuro per la prossima stagione: nonostante la dirigenza gli abbia ribadito che è fuori dal progetto, l'attaccante argentino conta di far cambiare idea a Conte e non vuole muoversi da Milano e rifiuterà qualsiasi altra squadra, compresa la Juventus oltre a Napoli e Roma. Sono complici anche le voci che circolano, sempre più insistenti, secondo le quali la moglie-agente Wanda Nara sarebbe nuovamente incinta: si tratterebbe del sesto figlio per lei e del terzo con Mauro Icardi.



Dai social, comunque, nessun indizio. Anzi: Wanda è sempre più bella. E lo dimostrano le ultime foto apparse su Instagram: le trovate nella nostra gallery!