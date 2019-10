Wanda Nara-Inter, altro atto. L'ultimo capitolo della saga si è consumato nel salotto di Tiki Taka. Quando uno degli ospiti, il giornalista Fabrizio Biasin, ha provato a stuzzicarlo chiedendogli quanto gli fosse mancato giocare il derby d'Italia, la risposta, affidata alla sua compagna e agente, è arrivata e ha lasciato il segno: “A lui non è mancato niente, a te è mancato! A te è mancato! Ti è mancato in campionato e pure in Champions!”. Un messaggio nemmeno troppo in codice al club nerazzurro, mentre l'argentino vola col suo Paris Saint Germain, con cui ha segnato i primi due gol.