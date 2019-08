Wanda Nara sta cominciando a vagliare alternative per il futuro del marito, Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la moglie/procuratrice avrebbe iniziato a muovere le sue pedine per sciogliere il prima possibile il nodo in cui ​è incappato il centravanti argentino. Così, dalla sua madrepatria, circolano voci per cui Wanda avrebbe aperto la porta alla Roma, dopo settimane di ostinazione: prima solo l'Inter, poi solo la Juve. Anche il Napoli non molla la presa, per quanto il mercato in entrata dei partenopei sia aperto su più fronti. Così, con Dzeko promesso ai nerazzurri, un eventuale trasferimento a Roma avrebbe anche gli apprezzamenti di Marotta, che non farebbe così un favore alla Juventus: entro martedì, l'Inter vorrebbe chiudere per il bosniaco, sarà allora il giorno giusto per capire anche le sorti di Icardi. La Juve ha preso tempo dopo le cessioni saltate, ma resta comunque vigile e alla finestra.