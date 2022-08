Intervenuto durante il corso della trasmissione ‘Tutti i Convocati’, l’ex ds della Roma Walter Sabatini ha commentato anche il mercato svolto dalla Juve in questa sessione estiva.‘La Juve è un laboratorio aperto. Allegri troverà soluzioni, sa fare il suo mestiere. Ci vuol tempo, troveranno un modo per rendere remunerativa la partita. Sono in attesa di recuperare uno dei pochi campioni italiani che abbiamo che è Chiesa, poi Pogba e Di Maria’.