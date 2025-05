Walter Sabatini: 'Il Bologna è molti passi avanti rispetto alla Juventus'

Walter Sabatini, ex dirigente di Roma ed Inter, ha rilasciato un'intervista a Tuttosort dove parla approfonditamente della situazione della Juventus. Su Tudor: "Igor ha la stazza e il carisma giusti per poter allenare una squadra come la JuventusNon tanto nel gioco, quanto nell’attitudine al sacrificio mostrata dai giocatori".

"Nella mia squadra vorrei sempre uno come Yildiz. Poi stravedo per Cambiaso e Conceiçao: l’azzurro è giovane eppure interpreta ogni ruolo con una calma e un’abnegazione che si è soliti vedere nei 35enni; Chico mi piace tantissimo: quando sterza ti manda in fibrillazione, brucia l’erba sotto di sé. Non vedo perché la Juve non dovrebbe riscattarlo"."Sulla carta, li vedo molti passi avanti rispetto alla Juventus. Il Bologna è un club davvero forte, sia a livello di individualità che di gruppo. La società ha fatto un lavoro straordinario"."ERO CONVINTO CHE CON MOTTA..." - "Ero convinto che con Motta alla guida avrebbero disputato un gran campionato, ma non è successo. Anche loro hanno un bell’organico, con il tempo simetteranno a posto. Il problema della Juve sta tutto nel suo prestigio: non è un club abituato a perdere"."Il fatto che il calcio di Motta sia “bizantino”, e dunque orientato al possesso palla, non significa che possa portare perdere più partite. Alla Juve Thiago ha semplicemente trovato poco rispondenze nell’ambiente: dalla società alla squadra. Forse si è espresso male con i suoi giocatori, o non è stato sufficientemente empatico. Non me l’aspettavo…".