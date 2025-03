Walter Sabatini: 'Esonero Thiago Motta? Un allenatore non deve stare simpatico ai giocatori'

AFP via Getty Images

Walter Sabatini, le parole su Thiago Motta

Walter Sabatini, ex dirigente di Inter e Roma, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha toccato vari argomenti tra cui l'esperienza di Thiago Motta alla Juventus."Thiago Motta ha fallito alla Juventus, come me lo spiego? A Bologna aveva giocatori asserviti al progetto, in un contesto familiare. Appena ha avuto una voce fuori dal coro, è saltato tutto. Un allenatore non deve essere simpatico ai giocatori ma deve saperci comunicare. E non solo con gli ordini".

Il vero colpo del Bologna è stato recuperare Freuler, con lui giocano tutti meglio. Lo svizzero è da Juventus o Inter, non so perché l’Atalanta lo abbia lasciato andare".RIMPIANTO RABIOT - "Il giocatore che avrei voluto avere con me? L’unico vero grande rammarico è Rabiot, tutta colpa di sua madre, Veronique. L’anno prima il Psg mi aveva dato più di 30 milioni di euro per Marquinhos, non potevo portarlo via a zero. Quando lei lo ha saputo è impazzita. Odiava il PSG, ma forse voleva pure i soldi dell’indennizzo, oltre ai 3 milioni di commissione. Ricordo Massara che traduceva, ma si vergognava di riversarle tutti gli insulti che le dicevo".