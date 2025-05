Walter Sabatini consiglia la Juventus: 'Conceicao va tenuto'

12 minuti fa



Le parole di Walter Sabatini a Tuttosport:



"Nella mia squadra vorrei sempre uno come Yildiz. Poi stravedo per Cambiaso e Conceiçao: l’azzurro è giovane eppure interpreta ogni ruolo con una calma e un’abnegazione che si è soliti vedere nei 35enni; Chico mi piace tantissimo: quando sterza ti manda in fibrillazione, brucia l’erba sotto di sé. Non vedo perché la Juve non dovrebbe riscattarlo. In un’epoca in cui per fare la superiorità numerica sei costretto a mettere in atto 200 schemi, avere un giocatore così - che te la crea con due dribbling - è una manna dal cielo…".