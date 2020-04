Secondo gli indici di Wallabies, è Kilyan Mbappé il miglior giocatore al mondo, per rendimento. L'algoritmo, che tiene conto di valori il più oggettivi possibili oltreché delle prestazioni di squadra, serve a definire il valore di ogni calciatore in base a quello che ha dimostrato nella stagione ancora in corso. E se Mbappé si classifica primo, Lewandoski si piazza subito dietro, mentre Cristiano Ronaldo è terzo, il migliore della Serie A. Infatti, per trovare un altro "italiano", bisogna scendere di due caselle, per arrivare al quinto posto di Ciro Immobile. In top ten, ci sono anche gli atalantini Ilicic e Zapata, mentre Dybala riscatta il 42° posto dello scorso anno salendo fino alla quindicesima posizione.