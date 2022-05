Non arrivano buone notizie dall'Oriente. Dal Wall Street Journal arrivano infatti importanti novità riguardanti la Cina e facilmente collegabili al futuro di Suning all'Inter, come riportato da FC Internews. Il celebre quotidiano statunitense riferisce infatti una nuova direttiva interna del Partito Comunista Cinese (PCC), che vieta agli alti funzionari di possedere proprietà all'estero o partecipazioni in entità estere, direttamente o tramite coniugi e figli. Un articolo dal titolo: "La Cina insiste sul fatto che le élite del partito perdano beni all'estero, osservando le sanzioni occidentali sulla Russia". La situazione riguarda da vicino anche la famiglia Zhang, dato che Jindong è impegnato attivamente nella politica del partito comunista cinese e il figlio Steven è il presidente dell'Inter.