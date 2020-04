Kyle Walker chiede scusa pubblicamente per aver violato le misure sulla quarantena. Il terzino del Manchester City aveva organizzato un festino in casa sua con tanto di escort. Il club ha rilasciato un comunicato a proposito: "Siamo venuti a conoscenza da quanto fatto da Kyle Walker, che ha violato il blocco in vigore nel Regno Unito e non ha rispettato le regole di distanziamento sociale - si legge in una nota -. I calciatori sono dei modelli. I nostri giocatori e il nostro staff stanno collaborando per supportare gli incredibili sforzi del nostro sistema sanitario e degli altri lavoratori nella lotta contro il coronavirus. Le azioni di Kyle vanno nella direzione contraria di questi sforzi. Siamo delusi da questo comportamento e pur prendendo atto delle scuse di Kyle, porteremo avanti una procedura disciplinare interna nei prossimi giorni".