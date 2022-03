Che frecciata da parte di Michela Persico! Intervenuta negli studi di Tiki Taka, in onda su Mediaset, la compagna di Daniele Rugani ha fatto un commento pungente sulle wags della Juve, a partire dal gossip che vuole Dusan Vlahovic impegnato in una relazione con l'ex Miss Italia Carolina Stramare: "Se l'ho già incontrata a Torino? No, non pensavo neanche che fosse ufficiale. Ma ben venga, volentieri... Speriamo che sia simpatica almeno lei!".