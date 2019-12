Your browser does not support iframes.

Ieri pomeriggio l'Ibrox Stadium di Glasgow, tempio del calcio europeo, ha ospitato le bellissime Teodora e Luigia, compagne rispettivamente di Laurentiu Branescu e Dario Del Fabro, giocatori di proprietà della Juventus che attualmente militano in prestito nel Kilmarnock. La squadra dei due ragazzi si trovava ad affrontare i Rangers secondi in classifica, e così è scattata la gita post-natalizia per le "wags" nella capitale scozzese ancora addobbata a festa. Peccato solo per il risultato finale: sconfitta 1-0 per l'ex compagine di Angelo Alessio, altro ex bianconero (lo ricorderete senz'altro come vice di Antonio Conte in panchina), esonerato solo pochi giorni fa.



Alcuni scatti "social" delle compagne di Branescu e Del Fabro nella nostra fotogallery