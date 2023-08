Romelu Lukaku continua ad aspettare la Juve, come racconta il Corriere dello Sport: "Lukaku stesso non ne fa una questione di soldi, visto che non ha voluto neppure sentire le ricche offerte arabe. Chiaramente, a 30 anni, un triennale da 18 milioni netti fa gola a tutti, ma c’è di più: Romelu vuole la Juve perché vuole lavorare con Allegri e perché si sente considerato un giocatore fondamentale, imprescindibile e di livello internazionale".