Nicolò Rovella è uno dei temi di mercato di maggiore attualità in casa Juventus. Come noto, il talentuoso centrocampista è già stato acquistato dal club bianconero nel mercato invernale (in cambio di 10 milioni più Petrelli e Portanova) ma l'accordo era che rimanesse al Genoa per tutta la stagione successiva, per trasferirsi a Torino l'estate prossima. Tuttavia le due società stanno trattando l'approdo anticipato del giocatore alla Juve, già quest'estate, o per restare a disposizione di Allegri o per essere utilizzato da Cherubini come pedina di scambio (possibilmente col Sassuolo per Locatelli). LA RICHIESTA GENOANA - Come spiega Calciomercato.com, per chiudere l'accordo e acconsentire al passaggio anticipato di Rovella alla Juventus il Genoa vuole un indennizzo, non necessariamente economico. Anzi, in Liguria gradirebbero di più il prestito di un giocatore della Juve: in cima alle preferenze ci sarebbe il prolungamento della permanenza a Genova del portiere Mattia Perin, in alternativa il Genoa "si accontenterebbe" di un giovane bianconero, preferibilmente uno tra Radu Dragusin, Gianluca Frabotta e Nicolò Fagioli.