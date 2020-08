L'andamento non felicissimo nella stagione appena finita non deve far dimenticare che la Juventus ha pur sempre vinto lo scudetto, il nono consecutivo. E il club bianconero oggi ha pubblicato su Twitter il link a un video che fa vedere tutti i 76 gol segnati in campionato dalla squadra bianconera nell'annata sarriana. Dal primo segnato a Parma da capitan Giorgio Chiellini fino all'ultimo messo a segno da Gonzalo Higuain nell'amara ultima giornata contro la Roma. Alcuni sono da urlo, come quello iconico di Paulo Dybala contro l'Inter appena prima del lockdown.