La Juventus ha messo in vendita già la scorsa settimana la nuova maglia da trasferta, con quello splendido blu notte che ricorda in chiave più moderna certi colori vestiti dalla Juve nella sua storia. Oggi sul suo profilo ufficiale Twitter il club bianconero ha ricordato che questo Kit Away 2020-21 è disponibile nello store online ufficiale. L'ha fatto postando due foto di Paulo Dybala con la maglia in questione. Una scelta quanto mai coerente con l'annata meravigliosa della Joya, entrato ormai nel cuore di tutti gli juventini. Nel tweet c'è il link allo store dove si può effettuare l'acquisto.