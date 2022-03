Intervistato da Calcio Style, il vice presidente vicario della Lega Pro Marcel Vulpis ha parlato anche del progetto della Juve Under 23, squadra che milita nel girone A del campionato di Serie C. Ecco il suo pensiero: "Ho letto l'intervista di Pessotto che diceva che la Juventus crede nel progetto e auspica che ci siano altre squadre in futuro, anche se arriviamo da due anni di pandemia e non è facile. La Juventus è l'unica che può fare questi tipi di investimenti, da un lato ha un costo economico importante, è vero, ma dal punto di vista tecnico sono calciatori che giocano in un campionato professionistico e che possono risultare utili in futuro sia a livello di esperienza, sia perchè possono finire sul mercato e quindi rivenduti a un prezzo maggiore".