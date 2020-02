L'ex attaccante della Juventus, Mirko Vucinic, è intervenuto in collegamento al programma Tiki Taka. L'ex attaccante bianconero ha parlato del momento in casa Juve e dello sfida in Champions di mercoledì tra la Juventus di Sarri e il Lione di Garcia. Ecco le sue parole: "Juve ha una rosa ampia e importante, chiunque metti sono tutti campioni. In campionato è prima, contro il Lione dovrebbe passare il turno. Non è facile perché è sempre la Champions però penso sia favorita. Conte? Agnelli parlando di lui, ha voluto sottolineare quanto sia stato una bandiera della Juventus".