Vucinic: 'Juventus e tifosi sempre impressi nella mia mente'

Le parole di Mirkoda Juventus.com:JUVE- «La Juventus e i suoi tifosi li ho impressi nella mente e nel cuore, tornare qui ha risvegliato tutte le splendide emozioni che ho vissuto in questo Club e in questo stadio. Tutti sappiamo quanto sono importanti i tifosi per la squadra, quanto possono aiutare i giocatori in qualsiasi momento e anche fare la differenza con il calore del loro supporto che, vi assicuro, si percepisce in una maniera che è complicato descrivere».PRIMO GOAL - «Non dimenticherò mai quella prima rete con la maglia bianconera realizzata proprio a casa, all’Allianz Stadium. Giocavamo contro il Bologna, Pirlo mi servì quell’assist repentino in area di rigore… Indimenticabile per me, ricordo ancora tutto benissimo ed è una sensazione che porterò sempre con me».

ASSIST - «Si è vero, ho fatto anche diversi assist però da attaccante, da numero 9 qual ero, ho sempre preferito il gol al passaggio vincente. In ogni caso era molto soddisfacente anche mettere i compagni nelle condizioni migliori per andare a segno».SCUDETTO - «Con questi colori addosso ho vinto il mio primo Scudetto dopo tanti anni passati in Italia, una gioia e una soddisfazione che mi porterò dietro per sempre. Tutto l’ambiente bianconero aspettava da un po’ di tempo quel successo e quando è arrivato, in quella memorabile serata di Trieste, ce lo siamo goduti tutti assieme dopo una grande annata che abbiamo portato a termine in quella fantastica stagione».