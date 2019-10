A La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juve Mirko Vucinic ha parlato della super sfida tra Inter e Juve. Di seguito, le sue parole.



IL MATCH - "Che può essere decisiva, può dare a entrambe la fiducia per la stagione. Un po’ somiglia a quello Juve-Milan del 2011, perché l’Inter è più o meno sul livello della nostra Juve. Sarri però ha una squadra molto più forte di quel Milan di Allegri: in ogni ruolo ha due campioni".



CONTE - "Antonio lavora tanto, si fa seguire dalla squadra e prepara le partite come nessuno. A noi diceva tutto quello che sarebbe successo e gli avversari non ci mettevano mai in difficoltà". GIOCATORI PREFERITI - "Pjanic e Sensi. Tecnica pura. Sarebbe bello giocare con Ronaldo, ma ormai… sono vecchio. La sua volontà di essere il numero 1 mi ha sempre colpito, a quel livello non l’ho vista nemmeno in Buffon e Pirlo.



SCAMBIO CON GUARIN - "Non voglio più parlarne, però sono contento sia andata così. Io sono contento di tutte le cose che ho fatto".



VINCE LA JUVE - "Se vincesse la Juve sarei contento: è la mia ex squadra e andrebbe a +1. Un campionato bellissimo".