L'ex attaccante della Juve Mirko Vucinic ha parlato in diretta nel format bianconero 'A Casa con la Juve'.

Molti i temi affrontati, insieme all'amico e compagno di squadra ai tempi della Juve, Marco Storari. Con l'emergenza Coronavirus che costringe tutti ad una quarantena forzata, molti tifosi si sono appassionati e seguono con piacere il format della Juventus. Ecco le parole dell'ex attaccante della Juventus:



JUVE - "Quando ci sono stato io c'era un gruppo...quel primo scudetto è stato il più bello, ho avuto la fortuna di far parte di quei ragazzi. Critiche? Giocavo quando avevo voglia, come dicono loro, ma giocavo sempre".