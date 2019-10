Mirko Vucinic, ex attaccante della Juventus, ha parlato di Antonio Conte, che in bianconero lo ha allenato con successo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Antonio lavora tanto, si fa seguire dalla squadra e prepara le partite come nessuno. A noi diceva tutto quello che sarebbe successo e gli avversari non ci mettevano mai in difficoltà. Sarri? Mi piace: fa giocare bene le squadre e vince.Tra gli allenatori che ho avuto prendo Conte e Spalletti, che per me è ancora uno dei due-tre più bravi".