Mirkoè stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa per evasione fiscale. La condanna nei confronti dell'ex giocatore Lecce, Roma e Juve è arrivata dal Tribunale di Lecce. L'ex attaccante non ha dichiarato al fisco italiano una cifra intorno ai 6 milioni di euro guadagnata durante il periodo in cui militava nell'Al-Jazira, negli Emirati Arabi (dal 2014 al 2017).