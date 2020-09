Mirko Vucinic è ricordato dai tifosi juventini come un attaccante capace di grandi colpi, ma discontinuo. La Juventus ha appena diffuso sui profili social il video di una delle perle del montenegrino con la maglia bianconera (rosa per l'occasione). Trasferta sul campo dell'Udinese alla seconda giornata del campionato 2012-2013, la Juve di Conte vuole ribadire i gradi di campione d'Italia e va subito in vantaggio grazie a un rigore di Vidal. Allo scadere del primo tempo, il raddoppio di Vucinic: riceve appena dentro l'area da Asamoah, stoppa mandando al bar la difesa friulana, la piazza col destro lasciando Padelli di sasso. Poi finirà 4-1.