Alc'è un attaccante con un passato niente male: è Giacomo, ormai ex attaccante della Juventus Under 23, che prova a rilanciarsi dopo un brutto infortunio proprio nel campionato austriaco. Ecco le prime parole: "Sono molto felice di essere qui a Leogang. Ho conosciuto i miei nuovi compagni di squadra il primo giorno. Ora ci stiamo preparando per la prossima partita di coppa e l'inizio del campionato. Non vedo l'ora di iniziare il mio nuovo lavoro".