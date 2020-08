Una giornata dalle mille emozioni quella vissuta l'altra sera da Giacomo Vrioni: Juve-Roma è stata la partita del suo esordio in Serie A, l'attaccante classe '98 è entrato nel ultimi dieci minuti nell'ultima giornata di campionato e oggi, a distanza di ventiquattr'ore dall'esordio per avere il tempo di realizzare il tutto, ha commentato così la grande emozione sui suoi profili social: "Un sogno che si avvera, una serata indimenticabile, un ulteriore stimolo per continuare a crescere e migliorare sempre, giorno dopo giorno".