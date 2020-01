Your browser does not support iframes.

La Juventus ha appena ingaggiato dalla Sampdoria l'attaccante albanese Giacomo Vrioni, classe 1998, che era in prestito al Cittadella dallo scorso luglio: per adesso militerà tra le file della formazione Under 23 in Serie C. Al neo bianconero sono arrivate subito le congratulazioni della bella fidanzata Sara Deljallisi attraverso Instagram: "In bocca al lupo amore mio per questa nuova ed emozionante avventura - le sue parole a corredo delle foto del giocatore con la sua nuova casacca -. Ti meriti il meglio, sempre". La ragazza peraltro vive nel cuneese, quindi non avrà potuto che approvare lo sbarco di Giacomo a Torino!



