A Gazzetta,parla dell'esperienza in: "Credo mi abbia migliorato più il passaggio alla Juve tutta, non solo in Under 23. Ho capito veramente cosa vuol dire vivere la professionalità di un calciatore, non solo dentro il campo ma anche fuori, nella cura di ogni dettaglio della quotidianità. Dall’alimentazione al recupero fisico: la Juve mi ha cambiato".