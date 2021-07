Foscarini, a TMW Radio, ha parlato di: "Torno su un veterano perché è facile parlare di Verratti e Jorginho. Ero convintissimo che Chiellini facesse la sua parte. Non è un giovane, ma è stato un esempio lampante di come deve essere la foga, la concentrazione, ma allo stesso tempo la lealtà. Picchia come un fabbro, ma è rispettoso dell’avversario. Vorrei vedere più Chiellini nei nostri giovani che si fanno rispettare, ma che lo hanno anche nell’avversario".