Chi giocherà in Juve-Genoa? Tanti i dubbi, non esattamente altrettante le possibilità sul taccuino di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Gazzetta, è probabile l'utilizzo di Kulusevski come seconda punta; a supporto arriverà Rabiot, con Arthur e magari Bentancur a centrocampo. Avrebbe potuto avere minutaggio anche Portanova, che però potrebbe rientrare direttamente con il Genoa. Bernardeschi e Frabotta sugli esterni. In difesa, Demiral affiancherà Chiellini: Bonucci verso uno spezzone, altrimenti spazio a Dragusin. E no, Danilo non riposa.