Gabriele Volpi, presidente della Spazia, ha parlato anche del possibile arrivo di Lionel Messi in Italia, all'Inter, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Se mi ha chiamato? No dai... L’avevo ospitato in barca, sono amico anche di Mascherano. Se va all’Inter sono felice perché sono un po’ interista. E perché tutto il calcio italiano ne guadagnerà".