Nell'Italia in queste partite di Nations c'era solo un giocatore della Juventus in organico, Federico Bernardeschi, poiché due colonne portanti della difesa azzurra come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno dovuto dare forfait per infortunio. Ma ciò non vuol dire che non siano stati presenti. Dopo la partita vinta 2-0 in Bosnia, valsa il primo posto nel girone di Nations League e conseguente qualificazioni alle Final Four, i tre bianconeri hanno festeggiato su Instagram: Bernardeschi e Bonucci hanno pubblicato la foto di gruppo di giocatori e staff dell'Italia sul campo dopo il match, mentre Chiellini una foto di esultanza dopo il gol di Berardi.

I MESSAGGI - Lungo il messaggio di Bonucci, all'insegna dell'orgoglio dell'Italia, che sta tornando sui livelli che le competono dopo aver toccato il fondo. Più brevi quelli di Chiellini e Bernardeschi, che esprimono gioia e soddisfazione per il risultato e il gruppo azzurro.