Quando si vince è molto più facile postare su Instagram per festeggiare il risultato ed esprimere le proprie impressioni a caldo. Ed ecco che stasera, dopo la vittoria per 3-2 sul campo della Spezia che permette alla Juventus di ottenere il primo successo in questo campionato, alla quinta giornata, i giocatori bianconeri si sono precipitati a postare sui social per celebrare il match.