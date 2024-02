Thomasimprenditore finlandese che aveva presentato un'offerta per acquistare il Manchester United e si è dichiarato più volte interessato all'Inter. Nei suoi confronti, stando a quanto riferisce Bloomberg è scattato un mandato di arresto e un avviso rosso di Interpol. Sarebbe ricercato per il presunto coinvolgimento nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli per conto di Yuuzoo, un’azienda di cui era precedentemente a capo nella città-stato, come dichiarato dalla Forza di Polizia di Singapore. Avrebbe sovrastimato il fatturato di YuuZoo di 4,6 milioni di dollari USA a 18,8 milioni di dollari USA, stando a quanto riferisce la Polizia.