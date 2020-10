Federico Chiesa ha deciso, vestirà la maglia numero 22 della Juventus. La stessa di Arturo Vidal al suo primo anno in bianconero, e poi di Kwadwo Asamoah. La Juve ha già messo in vendita le divise da gioco del neoacquisto venuto dalla Fiorentina: la bianconera, la blu notte e l'arancionera. Il prezzo, a seconda della versione che si sceglie di acquistare, oscilla tra gli 80 e i 140 euro. Volete essere i primi a far vostra la maglia dell'ultimo arrivo di questo mercato estivo gestito da Fabio Paratici? Ecco la vostra occasione!