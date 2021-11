E alla fine, è stato sostituito a metà secondo tempo. Sembra la sintesi di una partita del numero 9 bianconero con la maglia della Juventus. E invece, questa "cronaca" è relativa al match appena disputato con la Spagna contro la Grecia. Partita che per la sua nazionale è coincisa con una vittoria per 1-0 (rigore di Sarabia) con tanto di superamento della Svezia in testa al girone di qualificazione ai Mondiali.