Volata Champions tra Juve, Roma, Lazio, Bologna, Milan e Fiorentina: i calendari a confronto

Si infiamma la volata per la Champions League con tre squadre appaiate al quarto posto in classifica, ovvero Juventus, Roma e Lazio a quota 63 punti, inseguite dal Bologna a 62, dal Milan a 60 - con rossoblù e rossoneri che hanno una partita in più - e dalla Fiorentina a 59. Di seguito ecco il confronto tra i calendari a tre giornate dalla fine del campionato di Serie A.





Volata Champions e Europa i calendari a confronto

36a GIORNATAAtalanta-RomaLazio-JuventusMilan-Bologna 3-1Venezia-Fiorentina37a GIORNATAFiorentina-BolognaGenoa-AtalantaInter-LazioJuventus-UdineseRoma-Milan38a GIORNATAAtalanta-ParmaBologna-GenoaLazio-LecceMilan-MonzaTorino-RomaUdinese-FiorentinaVenezia-Juventus