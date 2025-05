Volata Champions: Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Milan e Fiorentina in 5 punti, i calendari a confronto

Si infiamma la volata per la Champions League a due giornata dal termine del campionato con ben cinque squadra ancora in corsa per il quarto posto che vale l'ultimo pass per la qualificazione alla prossima edizione della Coppa dei Campioni, alla quale hanno già la certezza di partecipare Napoli, Inter e Atalanta.



Se i primi tre pass sono di fatto già stati assegnati, a centottanta minuti dalla fine del campionato, il verdetto finale relativo al quarto posto è ovviamente ancora da completare. La Juventus, al momento, è detentrice della quarta posizione con 64 punti, a braccetto con la Lazio, ma i bianconeri sono virtualmente avanti grazie al miglior rendimento negli scontri diretti: vittoria zebrata a Torino (1-0) e pareggio e per 1-1 all'Olimpico nella gara di ritorno.





Volata Champions: i calendari a confronto

Fiorentina-Bologna

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Roma-Milan

Bologna-Genoa

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

A seguire, però, c'è una concorrenza agguerritissima e che è pronta a dare battaglia sino al traguardo finale del campionato. A 63 punti c'è infatti la Roma, seguita dal Bologna a 62, dal Milan a 60 e dalla Fiorentina a 59. In un fazzoletto di 5 punti, e con ancora 6 da assegnare, ci sono ben cinque squadre che possono ancora coltivare sogni di gloria con vista Champions. Di seguito ecco il confronto tra i calendari a centottanta minuti dalla fine del campionato di Serie A.37a GIORNATA38a GIORNATA