Volata da brividi per la Champions: 6 squadre in 6 punti, i calendari a confronto

Quella che ha ormai preso corpo è una volata finale, da brividi, per la qualificazione alla Champions League e per le altre coppe europee (Europa e Conference League), aperta a tantissime squadre e con ancora diversi incroci da qui fino a fine stagione.



Al netto di Inter e Napoli che, salvo cataclismi, chiuderanno il campionato ai primi due posti, la bagarre vera e propria parte dal terzo posto in giù. L'Atalanta (terza con 65 punti) ha rallentato la propria corsa - dopo le vittorie contro Bologna e Milan - pareggiando in casa con il Lecce.



Alle spalle dei nerazzurri, infatti, si è issata ora la Juventus, quarta forza del torneo con 62 punti grazie al successo interno contro il fanalino di coda Monza. La squadra di Tudor ha infatti scavalcato, provvisoriamente il Bologna (60) che però ha una partita in meno rispetto alle avversarie.

Classifica Serie A: la lotta per il 3° e il 4° posto

E poi arrivano le romane. La(60 punti) grazie al colpaccio di San Siro contro l'Inter è tornata in corsa agganciando momentaneamente il Bologna, restando in scia anche alla Juventus. A seguire c'è poi la- che di punti ne ha 59 - e che contro il Parma potrebbe scalare ulteriormente la classifica.C'è poi lache è salita a quota 59 punti dopo aver battuto l'Empoli. A 54 c'è invece il, vittorioso in quel di Venezia, ma ormai sensibilmente staccato dalle squadre che lo precedono.

3° Atalanta 65 punti (34 partite giocate)

4° Juventus 62 punti (34 partite giocate)

5° Bologna 60 punti (33 partite giocate)

6° Roma 60 punti (34 partite giocate)

7° Lazio 59 punti (33 partite giocate)

8° Fiorentina 59 punti (34 partite giocate)

9° Milan 54 punti (33 partite giocate)





Volata Champions e Europa i calendari a confronto

Atalanta-Lecce 1-1Fiorentina-Empoli 2-1Inter-Roma 0-1Juventus-Monza 2-0Lazio-Parma (da disputare)Udinese-Bologna (da disputare)Venezia-Milan 0-2Bologna-JuventusEmpoli-LazioGenoa-MilanMonza-AtalantaRoma-FiorentinaAtalanta-RomaLazio-JuventusMilan-BolognaVenezia-FiorentinaFiorentina-BolognaGenoa-AtalantaInter-LazioJuventus-UdineseRoma-MilanAtalanta-ParmaBologna-GenoaLazio-LecceMilan-MonzaTorino-RomaUdinese-FiorentinaVenezia-Juventus