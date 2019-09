#Under17, #LazioJuve finisce 1-3 per i bianconeri

Le reti: Miretti al 31' pt e al 26' della ripresa, Omic al 7' del st.

Rete laziale a tempo scaduto di Santilli#JuventusYouth — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 29, 2019

. Ai biancocelesti non basta la rete a tempo scaduto di Santilli. I bianconeri volano in testa alla classifica a punteggio, dopo le vittorie contro Genoa e Sassuolo. Un miglior inizio di stagione, insomma, proprio non si poteva pronosticare.