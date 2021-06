Si rialza oggi la Borsa italiana, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo +1,38% e lo Spread Btp/Bund che scende di due punti e si attesta ora a quota 109.



In tale contesto si colloca il semaforo verde del titolo Juventus, che chiude la giornata in +1,93%. Un andamento coerente con quello "di famiglia", dato che il titolo Exor chiude in +0,46%, il Ferrari in +1,46% e lo Stellantis in +0,24%.​

E le altre due società di calcio quotate? Il titolo Roma chiude in ribasso del -1,72% e il titolo Lazio del -0,49%.