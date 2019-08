La Borsa valori è molto suscettibile alle voci di mercato ed alla Juve ne sanno qualcosa. Ne è un esempio quello accaduto la scorsa estate durante la trattativa per Cristiano Ronaldo e quello che, in parte, si è ripetuto con De Ligt. Non sorprende quindi che i rumors di un’inserimento della Juve nella corsa a Neymar del PSG contro i colossi mondiali Real Madrid e Barcellona vengano salutati in maniera entusiastica dagli investitori. Come riporta Reuters, alle 10.30 il titolo della società bianconera è in rialzo del 5,4% attestandosi al valore di 1,56 euro per azione in una seduta definita fiacca per il listino milanese.